Каир, 20 июля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. На севере Египта совершил вынужденную посадку украинский транспортный самолет Ан-26, на борту которого была выявлена техническая неисправность. Об этом сообщила газета Al Ahram со ссылкой на свои источники.

President.gov.ua Ан-26

ЧП произошло в пятницу, 20 июля, в 50 км от города Эль-Аламейн. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Шестеро членов экипажа, которые находились на борту воздушного судна, после приземления прошли обследование.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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