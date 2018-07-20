Пекин, 20 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей парламента Японии Тадамори ОСима посетит Китай, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

Планируется, что визит японского политика, который состоится по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу, продлится с 23 по 27 июля.

Напомним, что 11 мая 2018 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с императором Японии Акихито.

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