Ереван, 20 июля, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В 2017 году промышленное производство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросло на 1,7%. Такие данные содержатся в докладе о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках ЕАЭС за 2017 год.

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В документе проанализированы основные качественные и количественные показатели, характеризующие степень достижения целей и задач промышленного сотрудничества, определенных основными направлениями. В нем также представлена информация о реализации мероприятий по развитию промышленного сотрудничества в рамках Союза, а также предложения по повышению его эффективности.

Итоги 2017 года показывают, что благодаря принятым государствами ЕАЭС мерам, в том числе в рамках реализации ОНПС, в странах Союза продолжила развиваться тенденция наращивания объемов промышленного производства, переход к которой был зафиксирован еще по итогам 2016 года.

В частности, промышленное производство в целом по Союзу увеличилось на 1,7%, причем в большинстве стран «пятерки» рост оказался значительно существеннее: в Армении — на 12,6%, Белоруссии — на 6,1%, Казахстане — на 7,1%, Киргизии — на 11,5%. В России рост промышленного производства зафиксирован на отметке 1% прироста.

При этом в 2017 году положительные темпы прироста промышленности наблюдались не только во всех государствах-членах, но и практически во всех отраслях промышленности.