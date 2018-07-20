Марсель, Франция, 20 июля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Жан-Луи Трентиньян, актер, режиссер, легенда французского кино, объявил о завершении карьеры, сообщает Europe1.

Цитата из к/ф «Человек, который лжет». реж Ален Роб-Грийе. 1968. Франция, Италия, Чехословакия Жан-Луи Трентиньян в роли Жана Робена/ Бориса Варисса

87-летний кинематографист, страдающий от рака предстательной железы, заявил, что отказался сниматься в будущем фильме Бруно Дюмона: «Это интересно, но я боюсь, что не доберусь туда физически».

«Я больше не двигаюсь, мне всегда нужно, чтобы кто-то был рядом со мной», — рассказал актер.

Жан-Луи Трентиньян признается, что он «не создан для публичной работы». «Я был очень застенчив, и известность меня никогда не интересовала», — отметил он.

Актер сыграл около 160 ролей в кино и театре. Неоднократно номинировался на премию «Сезар» (1987, 1995, 1996, 1999), но ни разу не стал обладателем высшей кинематографической награды Франции.

Однако получил премию «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Берлине, специальную премию «Давид Донателло» в Италии и премию на кинофестивале в Каннах.