Ереван, 20 июля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. «На моем столе пока нет такого документа. В случае его появления мы обсудим этот вопрос и примем решение», — заявил в ходе пресс-конференции 20 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможном участии Еревана на предстоящих в августе в Грузии учениях НАТО Noble Partner.

Sputnik / Alexander Imedashvili

Пашинян вновь подтвердил свое прежнее заявление, что Армения не будет менять внешнеполитические приоритеты: «Разворота во внешней политике не будет».

«Серж Саргсян также принимал участие в конференциях НАТО по миротворческим программам Альянса, в которых наша республика принимает участие много лет. Армения участвует в Организации Договора о коллективной безопасности, и подписала договор до бархатной революции. Вновь подтверждаю приверженность Армении по соблюдению всех ранее взятых на себя международных обязательств и договоров», — отметил премьер Армении.

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Ранее Минобороны Грузии на своей официальной соцстраничке сообщило о проведении учений Noble Partner («Достойный партнер») 2018, которые проходят под эгидой НАТО, и в числе 13 участников учений была указана и Армения. В учениях принимают участие также военные Турции и Азербайджана.