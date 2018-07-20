Москва, 20 июля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Предположения госсекретаря США Майка Помпео о вмешательстве России в американские выборы не стоит рассматривать как стремление испортить российско-американские отношения, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он 20 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие заявления главы внешнеполитического ведомства США. По мнению Абзалова, слова Помпео направлены на поддержание политического образа президента США Дональда Трампа перед промежуточными выборами в ноябре 2018 года.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

«Задача Трампа — отбиться от политического давления внутри страны, прежде всего со стороны демократов, — пояснил Абзалов. — Заявления такого типа — информационная составляющая. Поэтому Помпео, будучи представителем госдепартамента, пытается выступить в роли такого «плохого полицейского», образ которого призван завуалировать более мягкие высказывания Трампа».

Кроме того, политолог отметил, что необходимо анализировать не заявления Дональда Трампа и госсекретаря США, а реальные события, которые происходят в Америке после прошедшего в Хельсинки саммита Россия — США. Например, приглашение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, посетить Вашингтон осенью 2018 года.

«Важно, что на фоне таких заявлений, которые призваны несколько ослабить давление, Трамп реально принимает те решения, которые были согласованы в ходе саммита Россия — США в Хельсинки, — отметил Абзалов. — Стало известно о том, что может быть подготовлен визит президента РФ в США. Предполагается создание экспортного совета, формирование двухсторонних контактов и согласование графиков по визитам. Поэтому то, что говорит сейчас Трамп, и то, что он реально делает, — это две большие разницы».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия в будущем попытается вмешиваться в политическую жизнь США и других стран. По словам Помпео, главная задача американского правительства состоит в том, чтобы помешать России контролировать политику США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о вмешательстве России в американские выборы и назвал такие обвинения «абсолютно голословными».

Отметим также, что 16 июля Майк Помпео в рамках российско-американского саммита в Хельсинки провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.