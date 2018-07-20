Санкт-Петербург, 20 июля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Nissan приостановит производство на своём заводе в Санкт-Петербурге по причине летних каникул в период с 23 июля по 12 августа 2018 года. Об этом 20 июля сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

(сс) DayronV В салоне Nissan

Сотрудники предприятия, занятые на конвейере, вернутся на свои рабочие места 13 августа 2018 года. Во время каникул на заводе будет производиться наладка оборудования.

Читайте также: В сети появилась информация о кросс-версии «недокроссовера» LADA Xray

Напомним, предприятие японского автопроизводителя в Санкт-Петербурге производит модели Qashqai, X-Trail и Murano. Ожидается, что уже в 2018 году завод начнет выпускать обновленные модели кроссоверов Qashqai и X-Trail.