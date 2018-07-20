Ярославль, 20 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области начало проверку по факту злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками исправительной колонии № 1. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видеозаписи

Юристы фонда «Общественный вердикт» получили десятиминутную видеозапись с портативного видеорегистратора, который, согласно закону, обязаны носить все сотрудники ФСИН. На нем записано избиение осужденного. Человек лежит на столе с заломленными руками, его бьют люди в камуфляжной форме по голеням и пяткам резиновыми дубинками.

По данным общественников, видео запечатлело событие годичной давности: 29 июня 2017 года сотрудники ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области подвергли избиению заключенного Евгения Макарова.

Адвокат Макарова написала заявления во ФСИН, Следственный комитет, прокуратуру, ЕСПЧ. Европейский суд вновь запросил у России информацию о происшедшем и получил ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела не усматривается.

Избиение заключенного тогда получило широкую огласку, была проведена прокурорская проверка. По ее итогам заместитель министра юстиции Андрей Федоров проинформировал Европейский суд по правам человека, что сила к заключенному была применена правомерно, потому что он оказывал сопротивление сотрудникам колонии.

Однако появившееся видео ставит под сомнение эти утверждения.

«По сообщению СМИ незамедлительно организована доследственная проверка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В ярославском УФСИН сообщили, что в связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.