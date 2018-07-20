Кызыл, 20 июля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Из-за длительных проливных дождей на дорогах Тувы могут произойти непредвиденные ситуации. Об этом, опубликовав на своей странице в соцсети оперативную сводку, сообщил 20 июля глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com Глава Тувы предупредил о непредвиденных ситуациях на дорогах из-за ливней

По его словам, произошёл размыв грунтовой дороги в Тес-Хемском кожууне. В Барун-Хемчикском кожууне из-за схода грязевого потока временно ограничено движение на 30-м км и 69-м км автодороги Ак-Довурак — Абаза. В Овюрском кожууне частично разрушены три моста через реки Торгалыг, Ак-Хем, Чоза. Затруднены проезды к населённым пунктам Дус-Даг, Торгалыг, Ак-Чыраа. Восстановительные работы начнут после снижения уровня воды в реках. В Дзун-Хемчикском районе из-за резкого подъёма уровня воды в реке Чадан затруднён проезд к месту проведения фестиваля «Устуу-Хурээ». 40 участникам фестиваля оказывает помощь администрация Дзун-Хемчикского района. В неудовлетворительном состоянии находятся подъезды к посёлкам Кара-Холь, Бажын-Алаак и так далее.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, 20 июля прошло заседание членов КЧС и ПБ Тувы. Всем министерствам и ведомствам велено быть готовыми к выполнению мероприятий по ликвидации последствий возможных подтоплений.

По данным МЧС, в Туве зафиксировано повышение уровня воды в малых реках. На основных реках республики уровень воды критических отметок не превышает.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ИА REGNUM сообщили, что на территории Тувы и Хакасии проходит формирование дождевых паводков в связи с выпавшими осадками. В ближайшее время в Туве ожидаются сильные дожди, местами — очень сильные. Подъём уровня воды на реках продолжится 21−23 июля. В связи с этим возможно подтопление пониженных участков местности, приусадебных участков, размыв дамб, дорог.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, водное бедствие в настоящее время переживает Забайкальский край. В зоне паводка оказались более 5 тыс. человек. Подтопление коснулось нескольких десятков населённых пунктов. Наводнение в Забайкалье синоптики уже назвали историческим событием, таким, которое случается раз в сто лет.

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