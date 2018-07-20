Ярославль, 20 июля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Ярославской области обратился один из банков, который просит признать банкротом человека, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с ФИО депутата Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дума

Речь идет об Алексее Борисовиче Окладникове. Напомним, у депутата-единоросса с таким же именем и фамилией были проблемы с финансами. По данным 2016 года, которые публиковали ярославские СМИ, Алексей Окладников задолжал банкам несколько десятков миллионов рублей.