Краснодар, 20 июля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Краснодаре 13 садоводческих товариществ, на территории которых проживают более 20 тыс. человек, до конца 2019 года будут обеспечены газом в рамках масштабного инвестиционного проекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщается, в проект включены 13 СНТ в районе Ростовского шоссе. Реализовывать проект планируют в несколько этапов: сначала построят подводящий газопровод высокого и среднего давления, 14 газорегуляторных пунктов, а только затем проведут разводящие сети к домовладениям. К данному моменту оформлена вся необходимая документация по планировке и межеванию для размещения сетей газоснабжения на землях массива 13 товариществ. Реализовать проект намерены до конца 2019 года.

Что касается финансирования, то 70% всех затрат взял на себя инвестор, компания «Ростовгазстрой», стоимость подключения для абонентов, а также условия рассрочки платежей в каждом отдельном случае прописываются в договоре. Общая стоимость проекта оценивается в 700 млн рублей, окупить затраты инвестор планирует в течение пяти — девяти лет.

Добавим, что в общей сложности в пригороде Краснодара находится 215 садоводческих товариществ, газифицированы из них 61.