Тула, 20 июля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Фестиваль «Бежин луг» станет кульминацией многочисленных праздничных мероприятий в Тульской области, приуроченных к 200-летию со дня рождения знаменитого писателя, чье родовое имение здесь находилось. 21 июля гостей ожидает обширная программа: выступление фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы.

Илья Репин. Иван Тургенев (фрагмент). 1874

Но, конечно, главное внимание литературе и театру. Зрители увидят и послушают в этот день — театрализованное ночное представление «Бежин луг. Лучшая ночь этого лета», спектакль «Бежин луг» Тульского областного театра юного зрителя, «Первая любовь» Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы им. Горького, «Тургенев сегодня» Московского театра им. Маяковского. На фестивале выступят поэты и писатели Тульской и Орловской областей.

Также будут работать многочисленные площадки с символическими названиями «Дворянское гнездо», «Тургеневская девушка», «Отцы и дети», «Записки охотника» и другие.

В 21 час состоится концерт известного певца Олега Погудина.