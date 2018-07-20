Санкт-Петербург, 20 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. С 20 по 25 июля зрители в рамках киномарафона, проводимого киностудией «Ленфильм», могут посмотреть документальные ленты, посвященные его жизни и творчеству: «Герман. По ту сторону камеры» Александра Позднякова, «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино» Виталия Потемкина, «Герман, сын Германа» Натальи Урвачевой. Закроет показы фильм «Больше, чем любовь: Герман и Кармалита», созданный при жизни режиссера. Главную роль в киноленте играет супруга Германа Светлана Кармалита.

Цитата из к/ф «Двадцать дней без войны». реж Алексей Герман. 1976. СССР Василий Лопатин (Юрий Никулин) и Нина Николаевна (Людмила Гурченко)

20 июля ведущие кинокритики и историки кино примут участие в дискуссии «Алексей Герман: лабиринты времени, или Время крупным планом». А вечером на киностудии пройдет вечер памяти Алексея Германа, на котором выступят его друзья, коллеги и ученики. Алексей Герман — выдающийся российский режиссер. Его фильмы «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть Богом» стали классикой отечественного и мирового кино.