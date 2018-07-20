Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Эксперты журнала The Hollywood Reporter (THR) на основе проведённого опроса составили рейтинг главных злодеев в истории кинематографа. Список был опубликован 19 июля на сайте издания.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». реж Ирвин Кершнер. 1980. США Дарт Вейдер

Место лидера досталось Дарту Вейдеру, вторую строчку занял Ганнибал Лектер, третью — ведьма Теодора из «Волшебника страны Оз». В топ-5 злодеев также вошли Джокер из вселенной DC и сестра Милдред Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки». Последнее (25-е) место рейтинга THR занял агент Смит из «Матрицы».

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Напомним, Дарт Вейдер — персонаж, придуманный Джорджем Лукасом, впервые он появился в фильме «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», который вышел в 1977 году. Является отцом Люка Скайуокера и принцессы Леи Органы. Настоящее имя — Энакин Скайуокер.