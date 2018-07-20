Казань, 20 июля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В Татарии на разработку электронной модели территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, объявлен открытый конкурс. Начальная стоимость услуги — 13 536 800 рублей, победителя определят 10 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», средства по контракту будут выплачены из республиканского бюджета. Предпочтения в конкурсе будет отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

«Средство моделирования должно позволить реализовать прогнозирование, планирование, моделирование процессов обращения с отходами, определение возможных зон (кластеров), анализировать логистические и экономические показатели, рассчитывать прогнозные значения целевых, определяемые для достижения региональным оператором. Средство моделирования должно предоставлять интерфейс ввода данных обо всех объектахобращения с ТКО: объектах перегрузки, объектах сортировки, объектах обезвреживания, объектах размещения. Интерфейс ввода данных должен поддерживать как ручной ввод и редактирование, так и пакетную загрузку данных. Каждый из перечисленных объектов должен использоваться в качествеэлементаэлектронной модели», — отмечается в техническом задании.

В задании также уточняется, что если в заполненных формах недостаточно сведений об источниках образования отходов, то исполнитель «должен проанализировать данные, доступные в открытых источниках, таких как Яндекс-карты, 2GIS, портал «ГИС ЖКХ», портал «Реформа ЖКХ». И эти данные должны быть сопоставлены с данными Росстата.

Напомним, в начале июня 2018 года Татария попало в число раскритикованных регионов, где до сих пор не выбран единый оператор для обращения с отходами. По заявлению замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, сделанному ранее, Генпрокуратура РФ планирует провести проверку соблюдения «экологического» законодательства при выборе региональных операторов. Последних должны были определить до 1 мая, а утвердить новые тарифы для населения — до 1 июля, а уже с 1 января 2019 года вступит в силу закон о новой схеме обращения с отходами.

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Территориальные схемы в области обращения с отходами разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и должны размещаться в открытом доступе.