Гай, Оренбургская область, 20 июля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд вынес приговор по пьяному ДТП, в котором погиб пассажир. Водитель приговорён к лишению свободы и денежной компенсации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гайском районном суде.

(сс) StockSnap Отчаяние

По данным суда виновником авария стал житель Башкирии. Будучи пьяным, он сел за руль, но на трассе Гай-Акъяр не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет. Не пристёгнутый ремнём безопасности пассажир вылетел из машины через лобовое стекло и скончался.

На суде фигурант уголовного дела пытался откреститься от вины. Он утверждал, что за рулём сидел приятель, который погиб. Доказательства же свидетельствовали о виновности подсудимого.

Житель Башкирии осуждён к трём годам лишения свободы. Кроме того, с него в пользу вдовы погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.