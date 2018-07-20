Ушел из жизни Синобу Харасимото — автор сценариев фильмов Акиры Куросавы
Токио, 20 июля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. 19 апреля 2018 года в Японии в возрасте 100 лет ушел из жизни Синобу Харасимото — сценарист, режиссёр и продюсер, на основе работ которого снимал свои фильмы Акира Куросава. Причиной его смерти стала пневмония. Об этом 20 июля сообщил портал Variety.
Харасимото родился 18 апреля 1918 года, он учился писать сценарии во время Второй мировой войны у писателя и режиссёра Мансаку Итами, который является отцом кинематографиста Юзо Итами. Акра Куросава обратил внимание на Харасимото после того, как прочитал его сценарий к фильму «В роще». Впоследствии Куросава привлёк его к работе над культовой лентой «Расёмон», которая вышла в 1950 году.
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После того, как в 1951 году эта картина получила награду «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, Синобу Харасимото оставил работу в коммерческой компании и смог полностью посвятить себя написанию сценариев. На основе его работ были сняты такие известные фильмы Куросавы, как «Жить» (1952), «Семь самураев» (1954), «Трон в крови» (1957). Он также работал с такими режиссёрами как Масаки Кобаяси и Кихати Окамото.