Токио, 20 июля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. 19 апреля 2018 года в Японии в возрасте 100 лет ушел из жизни Синобу Харасимото — сценарист, режиссёр и продюсер, на основе работ которого снимал свои фильмы Акира Куросава. Причиной его смерти стала пневмония. Об этом 20 июля сообщил портал Variety.

Цитата из к/ф «Жить». реж Акира Куросава. 1952. Япония Прожил жизнь не зря

Харасимото родился 18 апреля 1918 года, он учился писать сценарии во время Второй мировой войны у писателя и режиссёра Мансаку Итами, который является отцом кинематографиста Юзо Итами. Акра Куросава обратил внимание на Харасимото после того, как прочитал его сценарий к фильму «В роще». Впоследствии Куросава привлёк его к работе над культовой лентой «Расёмон», которая вышла в 1950 году.

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После того, как в 1951 году эта картина получила награду «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, Синобу Харасимото оставил работу в коммерческой компании и смог полностью посвятить себя написанию сценариев. На основе его работ были сняты такие известные фильмы Куросавы, как «Жить» (1952), «Семь самураев» (1954), «Трон в крови» (1957). Он также работал с такими режиссёрами как Масаки Кобаяси и Кихати Окамото.