Красноярск, 20 июля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Из-за высокой численности медведей запрет на посещение заповедника «Столбы» продлевается до 29 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе заповедника.

Zapovednik-stolby.ru Медведь в заповеднике «Столбы»

На всех входах в заповедник установлен строгий пропускной режим. Запланированные ранее эколого-просветительские мероприятия будут проводиться в сопровождении государственных инспекторов.

Уточняется, что сотрудники заповедника неоднократно видели медведя на туристических маршрутах. Кроме того, высокую активность хищника подтверждают данные с фотоловушек и камер видеонаблюдения.

Напомним, красноярский заповедник «Столбы» закрыт для свободного посещения с 12 июля. Ранее планировалось, что запрет будет действовать до 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Столбах» и на сопредельной территории участились случаи выхода медведей на туристические тропы. Только в Такмаковском районе за первую декаду июля было зафиксировано 11 случаев встреч с медведицей, которая была с медвежонком. При этом на отпугивающие меры государственных инспекторов хищники не реагируют.