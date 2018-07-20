Киев, 20 июля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Официальному Киеву, чтобы «заморозить» реализацию проекта «Северный поток — 2», нужно вернуть «в разумное русло» отношения с Москвой. Об этом сообщила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

Nord-stream2.com Трубы для газопровода

По ее словам, на Украине нужно провести досрочные парламентские выборы, так как «нынешний парламент» не сможет найти компромисс с РФ.

Герман считает, что официальный Киев остановит строительство «Северного потока — 2», если «пересмотрит концепцию отношений с Россией».

По ее словам, Украине грозит «потеря перспективы своей государственности», если Киев не предпримет всех возможных мер для остановки «Северного потока — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строящийся газопровод «Северный поток — 2» позволит европейским потребителям, прежде всего Германии, получать голубое топливо из РФ минуя территорию Украины. Поэтому Киев выступает против стоительства нового газопровода.

Читайте также: Версия: РФ может быть выгоден отказ ЕС от проекта «Северный поток — 2»