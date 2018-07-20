Дзержинск, Нижегородская область, 20 июля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. На место депутата думы Дзержинска, довыборы которого пройдут 9 сентября 2018 года, претендуют трое. Все кандидаты выдвинуты отделениями политических партий, но пока не зарегистрированы Центризбиркомом Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dumadzr.ru На заседании городской Думы г. Дзержинска

Напомним, борьба развернулась за мандат освободившийся после перехода Владислава Сивого в Законодательное собрание области на место ушедшего досрочно Никиты Сорокина. Сивый в 2016 году по партийному списку ЛДПР выдвигался в нижегородский парламент, занял первое место, но не получил депутатский мандат. После сложения полномочий Сорокиным политсовет партии принял решение передать это место дзержинскому депутату.

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Своих кандидатов на 20 июля 2018 года выдвинули отделения партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». От коммунистов баллотируется Сергей Лесков, достаточно известный политик не только на городском уровне, но и на уровне региона. Ранее он был депутатом Заксобрания Нижегородской области одного из прежних созывов, спикером думы Дзержинска, а 13 лет назад претендовал на кресло главы администрации Дзержинска.

Справедливороссов представляет предприниматель Алексей Гаевский.

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Местное отделение партии «Единая Россия» представит 35-летний Михаил Семенкин — супервайзер ООО ТД «Ларнета». Поговаривают, что малоизвестный кандидат имеет родственные связи с бывшим начальником Управления МВД России по Нижнему Новгороду (выходцем из Дзержинска) Андреем Коноваловым, который на сегодня занимает пост замначальника ГУ МВД России по Самарской области и имеет звание генерал-майора внутренней службы.

В списке избирательных объединений, принимающих участие в довыборах, фигурирует и отделение ЛДПР. В ближайшее время можно ожидать кандидата и от них.

Напомним, в единый день выборов в Нижегородской области пройдут 62 избирательные кампании, в том числе и выборы губернатора.

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