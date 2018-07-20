Ярославль, 20 июля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Жителям нескольких домов по проспекту Ленина так и не вернули газ. Об этом люди, доведенные до отчаяния, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

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20 июля на пятничном общегородском совещании глава города поднял этот вопрос и потребовал решить его до следующей среды. Напомним, в центре Ярославля жители нескольких домов на проспекте Ленина почти месяц живут без газа. Почти все квартиры там — коммунальные, некоторых собственников найти невозможно, поэтому с заключением договоров на техническое обслуживание возникли сложности.

Жители все это время спасаются, кто как может: кто-то готовит на плитках, кто-то ест всухомятку. При этом в домах проживают семьи с детьми, пенсионеры.

Уже заключившим договора на обслуживание с газовиками жителям газ не возвращают.

«Газа нету, ведь все комнаты по 8 квадратных метров, там еще и готовить кушать на плитке электрической… Это военные времена какие-то…Никак они нам не могут этот газ сделать. Семьи с детками, одиночки-пенсионеры — всем надо кушать готовить. Ну как так? Мало того, что у нас дом рушится, все валится, все сыплется, нас на ремонт не ставят, только крышу сделали. Так еще и без газа живем. Помогите нам, пожалуйста», — просит пожилая женщина из дома №3 по проспекту Ленина.

20 июля этот вопрос был поднят на планерке у мэра города Владимира Слепцова.

«Эти отключения связаны проверкой в домах, Газпром принудительно их отключил, у нас есть четкое понимание, какая должна быть дорожная карта, какие необходимо договора заключить, индивидуально уже собственники заключают, порядка 13 человек это сделали. Есть четкое понимание, как взаимодействовать с Газпромом, мы предоставим дорожную карту и вместе с администрацией эту проблему в самое ближайшее время решим», — пообещал заместитель мэра Михаил Кузнецов.

На это мэр ответил — время для того, чтобы вернуть людям газ, дается до следующей среды.

«Организуйте там штаб, людей, участковых соответственно, в зависимости от того, какой контингент там проживает. Я знаю, что там проживает специфическая категория. Но это газ, и по причине одного непорядочного человека страдают благополучные семьи с детьми, которые не могут себе даже приготовить покушать. Мы не можем этого допустить. Поэтому в кратчайшее время поручаю собрать лиц, которые договора не заключили и в принудительном порядке сделать так, как Газпром предписывает», — велел Владимир Слепцов.

Таким образом, пока чиновники и газовики разбираются, люди почти месяц живут в полувоенных условиях. Остается уповать на то, что поручение мэра выполнят досрочно и хотя бы частично вернут газ в отключенные дома.