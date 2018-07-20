Тутаев, Ярославская область, 20 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. С 9 сентября 2018 года прекращает свое существование администрация города Тутаев, а ее полномочия будет исполнять администрация Тутаевского района. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Тутаев Сергей Ершов.

Тутаев

Депутаты муниципального совета городского поселения Тутаев приняли решение ликвидировать администрацию поселения с 9 сентября 2018 года. Начали это делать еще 4 года назад в целях экономии бюджетных средств.

Мы городскую администрацию начали сокращать с четырнадцати года. Передавали полномочия на уровень районной администрации. На этом деле, я думаю, мы сэкономили порядка десяти миллионов за 3 года. После этого мы внесли изменения в устав городского поселения, для того чтобы глава администрации Тутаева больше не избирался, а администрация больше не создавалась», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Тутаев Сергей Ершов.

После того, как 8 сентября этого года истекут полномочия муниципального совета городского поселения нынешнего созыва, с 9 сентября администрация городского поселения перестает быть структурным подразделением органов местного самоуправления.

Разделение местного самоуправления на 2 уровня — района и поселения — было призвано сделать власть ближе к людям. Однако практика показала, что оба уровня зачастую дублируют функции, а ряд полномочий на уровне поселения не обеспечены ни кадрами, ни финансами. Изначально в администрации городского поселения Тутаев работало 53 человека. Сейчас осталось только 3 — глава поселения, глава администрации и секретарь.