Ярославль, 20 июля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов на еженедельном общегородском совещании потребовал остановить разворовывание асфальтовой крошки, остающейся после фрезеровки дорог в рамках дорожного ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

По словам Владимира Слепцова, крошку разворовывают и продают машинами, хотя в городе есть грунтовые дороги, нуждающиеся в подсыпке.

Не дай бог еще придет ко мне обращение, что люди увидели, как вместо того, чтобы мы подсыпали, ее у нас кто-то забирает и продает. Машинами продают! Не машину, а машинами! Таких людей надо задержать и показать по телевизору, что творят люди. Когда мы готовились к 1000-летию, мы с Виктором Волончунасом поехали на набережную посмотреть. Там благополучная семья на жигуля, х отец с сыном, загружают гранит в багажник. Мы спрашиваем: «Что вы делаете?» Они: «Лежит, берем». Но у нас ведь везде лежит. И здесь то же самое. Лежит же, берем. Пока менталитет таков», — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Мэр потребовал организовать круглосуточную охрану крошки или ее вывоз в места с закрытым доступом.