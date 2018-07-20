Москва, 20 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки 19 июля выпало более трети месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

(сс) George Hodan Ливень

Отмечается, что на базовой московской метеостанции ВДНХ по состоянию на 06:00 зафиксировано выпадение 32 мм осадков за сутки. Также в метеослужбе отметили, что для июля месяца в Москве месячная норма осадков составляет 85 мм.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москву после продолжительного периода непогоды вернётся летняя жара. 25 июля воздух прогреется до +31 градуса.

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