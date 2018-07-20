Воронеж, 20 июля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Воронежская область может пополнить ряды регионов, в которых есть обманутые дольщики. Несколько десятков человек приобрели квартиры, но позже застройщик потребовал повторной оплаты. Впрочем, накануне, 19 июля, выяснилось, что людям все же разрешат жить в уже оплаченных квартирах.

77metrov.ru Дольщики

В центре скандала оказался один из крупнейших воронежских застройщиков — компания «Выбор». В начале июля дольщики двух строящихся домов получили письма с предложениями оплатить повторно уже купленные квартиры. Дело в том, что приобретали квадратные метры покупатели не у самого «Выбора», а у подрядчика, фирмы Стегра-Ойл»: за ее работу застройщик расплачивался квартирами, которые она затем перепродавала. Однако подрядчик обязательства свои не выполнил, а вот квартиры продать успел. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а несколько десятков человек фактически остались и без квартир, и без денег.

Накануне, 19 июля, стало известно: ключи от квартир дольщики все же получат — это им пообещал глава «Выбора» Александр Цыбань. Правда, права на квартиры оформить покупатели пока не смогут: недвижимость находится под арестом в рамках уголовного дела. Письма, отправленные дольщикам, в «Выборе», пишет Abireg, объясняют формальностью.

Компания «Выбор» ранее оказалась замешанной в скандале с земельными участками под яблоневым садом Воронежского агроуниверситета. Земля, находившаяся в федеральной собственности, оказалась в частной, а затем была продана «Выбору» под застройку. Уголовное дело о мошенничестве, как сообщало ИА REGNUM, на днях отправилось в суд. Земельный участок, который «Выбор» купил как добросовестный приобретатель, по решению суда возвращен государству.

Об этом: В Воронеже в суд передано громкое дело о похищении яблоневого сада