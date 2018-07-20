Норильск, Красноярский край, 20 июля, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В середине лета в городе Норильске (Красноярский край) выпал снег. Информация об этом появилась в соцсетях 20 июля.

Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com Снег в Норильске, июль 2018 г.

«Тем временем в Норильске выпал снег. Да, сегодня, 20 июля», — говорится в сообщении в паблике «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

При этом в комментариях некоторые пользователи подчеркнули, что для Норильска летний снег — это нормальное явление:

«Вот если бы в Египте сейчас снег выпал, вот это было бы удивительно. А для Норильска это даже нормально, думаю».

Действительно, норильчанам к суровым погодным условиям не привыкать. Норильск — один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек. 2/3 года среднемесячные температуры воздуха здесь отрицательные. Безморозны только вторая и третья декады июня, июль и август. Зимой морозы достигают — 56 °C, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега. Специалисты подсчитали, что на каждого жителя Норильска в среднем приходится по 10 тонн снега в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летним снегом погода удивила и жителей Бурятии. В Окинском районе республики в начале июля выпал снег.

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