Оренбург, 20 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области прорабатывается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, которые создают трудности для заготовки кормов и сбора урожая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Ван Гог. Урожай в Провансе

Специалисты ежедневно проводят мониторинг ситуации в аграрном секторе. К уборке урожая уже приступили 10 районов, на урожайность пока составляет 16 ц/га. Трудности есть и при заготовке кормов. Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде районов отмечены низкие темпы сенокосных работ.

Вместе с тем в минсельхозе подчеркнули, что с учётом переходящего остатка заготовленных в 2017 году грубых кормов (182 тыс. тонн) и сочных кормов (67,9 тыс. тонн) сельскохозяйственные товаропроизводители войдут в предстоящую зимовку с достаточной кормовой базой.

Погодные условия 2018 года существенно повлияют на урожай. По последним данным, валовый сбор зерна ожидается около 2 млн тонн при средней урожайности 6 ц/га. Ранее прогноз составлял около 2,6 млн тонн. Напомним, в 2017 году Оренбуржье собрало рекордный урожай зерна — более 4 млн тонн.