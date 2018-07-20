Тюмень, 20 июля, 2018, 09:23 — ИА Регнум. «Бунт гастарбайтеров» в Тобольске стал поводом проверок законности регистрации и работы граждан ближнего зарубежья в Тюменской области. На основании судебных решений принудительно покинули пределы Российской Федерации 10 граждан Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе ФССП по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Иностранцы, пребывая на территорию РФ, получали временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе на родину не возвращались, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания, без регистрации, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в мае 2018 года приставы отправили на родину трёх строителей из Южной Кореи, которым работодатель не продлил право на работу.

С начала 2018 года тюменскими приставами за пределы России выдворено 334 иностранных гражданина.

Напомним, «бунт гастарбайтеров» произошёл в Тобольске 15 июля 2018 года. Причины инцидента выясняются специальной комиссией, назначенной заместителем генерального прокурора России Юрием Пономарёвым.

Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис», которая является подрядчиком строительства «Запсибнефтехима», уволила работников, которые распространили в соцсетях информацию о массовых беспорядках.

«Компания считает данный инцидент провокацией маленькой группы индивидуумов, которые уже выявлены. Трудовые отношения с ними уже расторгнуты», — сообщил генеральный директор «Ренейссанс Хэви Индастрис» Михаил Ледовский.