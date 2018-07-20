Пекин, 20 июля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал приказ о награждении троих человек наградами за заслуги, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Китайские рабочие

Глава исследовательского института Университета морской инженерии стал отличником высшей степени.

Отличниками третьей степени стали профессора бывшего Второго военно-медицинской академии Пань Вэйцин и главный инженер и исследователь бывшего НИИ снаряжения ракетных войск НОАК Сяо Лунсюй.