Пекин, 20 июля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. В общей сложности 37,79 млн студентов по всему Китаю получили высшее образование в 2017 году при том, что 45,7% выпускников средних учебных заведений поступили в вузы, сообщает 19 июля Министерство образования страны.

Китайские студенты

Согласно ежегодному докладу министерства, в Китае в 2017 году числилось 2613 общеобразовательных высших учебных заведений, из которых, 1243 колледжей начальной ступени, 1388 высших профессиональных школ и 282 высших школ для взрослых. Количество высших учебных заведений составило 815, из которых 578 — общие колледжи и 237 — научные исследовательские институты.

Согласно докладу в 2017 году в Китае числилось 255 тыс. детских садов, что на 15,1 тыс. больше, чем в 2016 году. Общая вовлеченность детей в дошкольное образование составило 79,6%, что на 2,2% выше, чем годом ранее.