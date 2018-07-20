Магадан, 20 июля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В Магаданской области продолжается существенный отток населения. В регионе остались жить всего 145 тыс. человек: с 2010 по 2017 год с Колымы переехали 13 тыс. жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании постановления регионального правительства «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 года».

Фешин Николай Иванович. Беженцы

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По данным из этого документа, численность населения Магаданской области за период с 2010 по 2017 год снизилась с 158 до 145 тыс. человек. Ежегодное снижение порядка 1,4 тыс. человек обеспечивает миграция.

«Миграционный отток является ключевой причиной этого процесса в 95−100% случаев, а также способствует снижению показателей естественного воспроизводства населения», — поясняется в тексте стратегии.

Сокращение миграционного оттока жителей с Колымы поставлено в ней приоритетной задачей. С целью удержания людей в регионе его руководство надеется к 2030 году обеспечить благоприятные, более привлекательные, чем в других дальневосточных регионах, условия для проживания населения.

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«Рост численности населения Магаданской области — это ключевой фактор экономического роста и процветания территории. Реализация масштабных проектов в горнодобывающем комплексе Магаданской области, энергетике, развитие туризма и машиностроения, рынка услуг, общепита, малого и среднего предпринимательства увязана с людьми, которые живут в регионе, являются потребителями экономических благ, обеспечивают производство продукции, выполнение работ, оказание услуг», — также говорится в стратегии развития Магаданской области.

Планом демографического развития региона предусмотрены мероприятия по поддержке молодой семьи, повышению рождаемости, развитию системы адресной помощи семьям, воспитывающим детей, повышению уровня доходов населения, внедрению современных форм, методов и технологий лечения. Также ставится цель повысить качество и рост числа экономических и социальных благ, обеспечить их доступность и информационную прозрачность.

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Составители стратегии также надеются, что снижению оттока с Колымы будет способствовать раздача дальневосточных гектаров, программы развития здравоохранения и образования, обеспечения жильём, повышение мобильности и удобства внешнего и внутреннего транспортного сообщения, комфортности городской среды.

Как сообщало ИА REGNUM, оттоком населения с Колымы и его последствиями всерьёз обеспокоены депутаты областной думы. Одним из вариантов снизить количество переезжающих в другие регионы было предложено возвращение формирований Министерства обороны РФ в Магаданской области. Это может привлечь офицеров с семьями в регион и дать толчок развитию инфраструктуры, считают депутаты. Ещё одним способом сдержать отток людей из региона они назвали повышение привлекательности территории за счёт существующих государственных гарантий и компенсаций.

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