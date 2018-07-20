Санкт-Петербург, 20 июля, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Санкт-Петербург на этой неделе подсчитал свои достижения в ходе мундиаля, нервно отреагировал на продвижение пенсионной реформы и готовился к Главному военно-морскому параду.

Дарья Драй ИА REGNUM За чтением в Летнем саду

Футбольное наследство

Северная столица попрощалась с мировым футболом на день раньше Москвы и сразу же начала подводить итоги того, что было сделано в ходе подготовки к главному событию последних лет. Итоги оказались неоднозначными, а эффект от проведения семи матчей ЧМ на «Санкт-Петербург Арене» — скорее психологическим, чем экономическим.

Прежде всего, бурным потоком болельщиков было если не смыто, то основательно размыто позорное пятно на репутации самого стадиона на Крестовском острове. Бывший десятилетний долгострой, в который город вбухал 45 млрд рублей, обросший скандалами и уголовными делами, оказался заполнен под завязку на трех из семи матчей ЧМ, а на четырех других его посещаемость не опускалась ниже 97%. В итоге по средней посещаемости (64,1 тыс. за матч) стадион в Петербурге занял первое место среди всех городов, принимавших ЧМ, обогнав даже Москву. И, по мнению многих участников и зрителей первенства, стал лучшей ареной мундиаля, приняв 448 686 болельщиков из 179 стран.

Работа фан-зоны на Конюшенной площади вызывала вопросы. Еще на стадии выбора площадки под фестиваль болельщиков FIFA было понятно, что эта площадь не вместит такого числа людей, какое могла бы принять Дворцовая или Стрелка Васильевского острова. Но эти знаковые для города места решено было поберечь от футбольных фанатов. В итоге пришлось довольствоваться малым, и во время просмотра петербургских матчей и ключевых игр в других городах Конюшенная площадь заранее переходила на осадное положение, закрывая доступ для новых фанатов. Но свою роль основной точки притяжения для болельщиков она, безусловно, сыграла, приняв более 1,3 млн человек при максимальной единовременной загрузке всего в 15 тысяч душ.

Власти Петербурга в четверг, 19 июля, обнародовали цифры о количестве прибывших в дни ЧМ иностранных и российских гостей. По данным вице-губернатора Владимира Кириллова, в Северную столицу приехали порядка 700 тысяч человек, более 70% которых — иностранцы. Напомним, что перед чемпионатом ожидаемый поток туристов оценивался в диапазоне от 400 тыс. до одного миллиона гостей. В итоге получилось что-то среднее, но вполне достойное.

Всплеск цен в связи с чемпионатом наблюдался на рынке гостиничных услуг. Как сообщили аналитики Банка России, стоимость проживания в отелях Петербурга выросла в июне на 41%. По данным аналитической компании Hotel Advisors, которые приводит «Фонтанка», рост цен еще выше — 55,1%, а средняя стоимость проживания в гостиницах Петербурга составила 8213 рублей за ночь. Доходы городских отельеров во время ЧМ выросли на 29,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако заняты были только 73,2% номеров, что на 16,1% меньше, чем в прошлом году: остальные номера оказались не по карману болельщикам и не дождались обычных туристов.

Как выяснил Петростат, городской розничной торговле мундиаль не принес особого счастья. По итогам июня расходы на покупку продовольственных товаров даже снизились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Июльские цифры пока неизвестны, но вряд ли их радикально поправит активное потребление болельщиками пива.

Что же касается инфраструктурного наследства чемпионата, то оно, конечно, намного более значимо для города. Два новых моста, две новые станции метро, новая развязка на КАД и другие объекты будут еще долго служить в интересах горожан. Однако сохранить темпы развития, достигнутые в преддверии мундиаля, городу будет очень сложно. Помочь в этом деле может то, что Петербург в 2020 году будет единственным российским городом, который примет несколько матчей чемпионата Европы. Сумеет ли Смольный воспользоваться этим фактором для привлечения дополнительной федеральной поддержки и частных инвестиций, покажет самое ближайшее будущее.

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Пенсионная настройка: пока звучит фальшиво

Как сообщало ИА REGNUM, неоднократные попытки петербургской системной оппозиции провести уличные акции против планов повышения пенсионного возраста окончились безрезультатно. Ссылаясь на указ президента и усиленные меры безопасности на время проведения ЧМ-2018 (которое трактуется на срок по 25 июля), инициаторам отказали в их согласовании — как представителям КПРФ, так и сторонникам партии «Яблоко» и других структур. Обжалование отказов исполнительной власти в судах также не имело успеха. Однако некоторых активистов это не остановило.

Вечером 18 июля в центре города состоялась несанкционированная акция против пенсионной реформы. Ее организаторами стали левые организации и независимые профсоюзы. Около 150 участников акции держали над головой «красные карточки» в адрес авторов реформы и плакаты с критикой повышения пенсионного возраста. Они пытались прогуляться с ними по тротуарам Невского проспекта. Это удалось не всем: около 20 протестующих были задержаны полицией. Однако большинству удалось дойти до Исаакиевской площади. Здесь манифестанты смешались с туристами; видя это, силовики отказались от новых задержаний, дав спокойно разойтись.

Тем временем первичные профсоюзные организации, входящие в Ленинградскую федерацию профсоюзов (ЛФП), продолжают собрания, на которых единодушно отвергаются планы повышения пенсионного возраста. Ранее депутатам законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области было направлено постановление президиума ЛФП с резко отрицательной позицией профсоюзов региона по вопросу повышения пенсионного возраста. Впрочем, это не помешало парламентам обоих субъектов проголосовать в поддержку реформы.

В четверг, 19 июля, петербургские политики отреагировали на принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве — отреагировали в соответствии со своей партийной принадлежностью.

«Реформа назрела <…> без нее мы не сможем впредь повышать пенсии. Если ничего не делать, то мы скоро даже не сможем проиндексировать пенсии на уровень инфляции», — заявил лидер фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко. После первого думского голосования по законопроекту надо разработать дополнительный комплекс законодательных мер, гарантирующих трудоустройство граждан предпенсионного возраста, считает единоросс.

«Этот законопроект о повышении пенсионного возраста затронет все категории граждан, затронет каждого. Фактически это механизм, который работает против всех», — заявляет, в свою очередь, глава фракции КПРФ и лидер петербургского филиала этой партии Ольга Ходунова. По ее мнению, реализация реформы приведет к росту молодежной и возрастной безработицы, обнищанию пожилых людей, которым вместо заслуженного отдыха придется искать хоть какой-то источник выживания.

Солидарны с коммунистами и представители «Справедливой России», также голосовавшей против планов правительства. «Наша позиция не поменялась: мы выступаем категорически против пенсионной реформы, вся наша фракция придерживается этого мнения», — сказала депутат петербургского парламента от этой партии Надежда Тихонова.

Даже единомышленники Владимира Жириновского, обычно идущие в фарватере «партии власти», в этот раз высказались против. По мнению депутата Заксобрания Петербурга от ЛДПР Олега Капитанова, пенсионная реформа лишь спровоцирует безработицу. Он выступает против реформы, не видя к ней демографических предпосылок. Капитанов отмечает, что большинство соотечественников до нового пенсионного возраста вообще не доживут, и напоминает, что достижения и победы советского времени происходили на фоне снижения пенсионного возраста.

Наиболее жестко высказался депутат Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский, назвав пенсионную реформу «людоедским решением», которое принимается, «несмотря на то, что 90% граждан — против, несмотря на то, что никого нельзя обмануть правительственной пропагандой о якобы полезности повышения пенсионного возраста». «Есть только одна субъективная причина: желание в очередной раз нагло, цинично и беззастенчиво ограбить граждан», — считает оппозиционный парламентарий.

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…Как известно, активное общественное обсуждение пенсионных новаций будет продолжено до второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме будущей осенью. В Петербурге почти все летние события уже отгремели, и у политически активных, да и просто неравнодушных горожан будет время и возможность определить свою позицию, не отвлекаясь на праздничную суету. Впрочем, еще один любимый летний праздник пока впереди — 29 июля стоящий на воде Петербург широко отметит День Военно-морского флота.

В этот день, как и в прошлом году, в акватории Невы и Финского залива состоится Главный военно-морской парад. Для его проведения в Петербург и Кронштадт уже пришли из других мест базирования надводные корабли морской и океанской зоны и подводные лодки, включая атомную субмарину «Орёл». Репетиции парада идут на воде и в воздухе, ведь, помимо кораблей, в нем примет участие морская авиация. А горожане и гости Северной столицы вновь смогут увидеть мощь и красоту военного флота России.