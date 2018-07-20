Омск, 20 июля, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков 19 июля встретился в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и рассказал ему о социально-экономическом состоянии региона. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в том числе Бурков и Медведев обсудили перспективы перехода на односменное обучение в омских школах.

Omskportal.ru Встреча премьер-министра Дмитрия Медведева и врио губернатора Омской области Александра Буркова

Врио губернатора рассказал, что в Омской области ремонтируются каждая третья школа и каждый второй детсад. В 2019 году начнётся строительство двух новых школ. Однако количество имеющихся в настоящее время школ не позволяет обеспечить образовательный процесс в одну смену для всех учащихся региона. Одобрена проектная документация на строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Амурский-2». Очень нужны школы в микрорайоне «Ясная Поляна» и в районном посёлке Горьковское.

Всего, по словам Буркова, в двусменном режиме в регионе работают 114 школ, где обучаются более 30 тысяч детей, что составляет примерно 14% от всех школьников.

«Это очень высокий процент. Я хотел бы попросить вас поддержать на 2019 год строительство дополнительно трёх школ: две школы на территории Омска и одна школа в Горьковском районе», — сказал руководитель региона, обращаясь к премьер-министру. Он заверил, что область гарантирует свою долю софинансирования.

В ответ Медведев подчеркнул, что в ряде регионов России есть школы, где дети учатся в три смены:

«Но в перспективе, конечно, нужно уходить и от двухсменного образования».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, один из регионов, где есть трёхсменные школы — это Бурятия. Вопрос трёхсменного обучения глава Бурятии Алексей Цыденов в июне 2018 года обсудил с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр поручил ликвидировать третью смену в республике в кратчайшие сроки.

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