Вашингтон, 20 июля, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум о статусе Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 19 июля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предполагаемый референдум о статусе ЛДНР мог бы пройти под контролем международного сообщества, пишет издание.

Напомним, в мае 2014 года власти ДНР провели референдум, на котором 89,7% проголосовавших высказались за независимость Донбасса от Украины.

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