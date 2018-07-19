Москва, 20 июля, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Россия не прочь обсудить объем транзита через Украину, но после снятия исков в Стокгольмском арбитраже, заявил политолог Ростислав Ищенко 19 июля в комментарии изданию Украина.ру.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

«Украина считает, что «Газпром» должен признать все ее достижения, выплатить 2,5 миллиарда, продлить существующий контракт и гарантировать ей такой транзит, какой она хочет. Это ущербная позиция, которая не была поддержана Европейским союзом», — прокомментировал политолог.

Ищенко подчеркнул, что после того, как Украина обнаружила отсутствие поддержки со стороны Евросюза, она решила напрямую разговаривать с «Газпромом» или, по сути, переговоры сорвать.

Напомним, 18 июля в Еврокомиссии заявили, что Украине следует решить вопрос с «Газпромом» мирно.

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