Дамаск, 20 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. После захвата 15 июля сирийской армией стратегической высоты Таль аль-Харра в провинции Дераа шансы боевиков на удержание подконтрольной им территории на юго-западе Сирии резко уменьшились. Тот, кто владеет этой высотой, может наблюдать и обстреливать местность в радиусе сорок километров, практически до оккупированных сирийских Голан.

Beshr Abdulhadi Освобождение

Далее САА захватила высоту Таль аль-Мара в провинции Кунейтра. Были освобождены города Аль-Мал, Талиха и Акраб, которые находятся на востоке провинции.

Дальнейшее сопротивление исламистов стало бессмысленным. Это закончилось бы их полным физическим уничтожением. 18 июля по просьбе боевиков было достигнуто соглашение о примирении.

В соответствии с договоренностями так называемые «умеренные» повстанцы передают под контроль правительства все свои населенные пункты в провинции Кунейтра, в том числе и столицу — город Кунейтра. Сдается все тяжелое вооружение.

Джихадисты из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались сложить оружие, поэтому покидают Кунейтру на «зеленых» автобусах и направляются в Идлиб. Колонна автобусов уже прибыла в город Баас.

Таким образом, практически вся территория провинций Дераа и Кунейтра освобождена от боевиков. Осталось решить проблему с районами, которые находятся под контролем группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группировка входит в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).