Псков, 20 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 20 июля, начинаются праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, город отмечает 1115-летие со дня первого упоминания в летописи, а также 74-ю годовщину освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Константин Горбатов. Псков. Причалы. 1919

Основные торжества пройдут в Пскове 21 июля. В городе весь этот день будет работать главная сцена праздника, расположенная на Октябрьской площади. Праздничный фейерверк над рекой Великой также состоится 21 июля.

Все праздничные дни в городе будут работать ремесленные ярмарки и мастер-классы. Всего — около 200 мастеров из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Латвии и Белоруссии. Делегация из Дагестана проведет мастер-класс по национальным промыслам и по приготовлению узбекского плова. Праздник запланирован безалкогольным: продажа спиртных напитков запрещена на территории всего праздничного пространства и на расстоянии 50 метров от него.

Власти Пскова считают, что День города станет своеобразным экзаменом для предпринимателей города перед Международными Ганзейскими днями, которые город будет принимать в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к международному форуму в городе намерены обучить иностранным языкам сотрудников кафе и ресторанов, подготовить волонтёров, провести масштабное городское благоустройство.

Читайте также: Врио псковского губернатора ждёт на Ганзу-2019 во Псков полмиллиона гостей

Напомним, Псков — один из древнейших городов России, впервые упоминается в «Повести временных лет» под 903 годом. По легенде, Псков был основан княгиней Ольгой — день её памяти псковичи отмечают 24 июля.