Вашингтон, 19 июля, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп откопал в интернете и разместил на своём аккаунте в сети микроблогов Twitter видеофрагмент из интервью Хиллари Клинтон 2010 года в программе «Познер» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Трамп злорадствует, так как в этом интервью 2010 года Клинтон, которая тогда была государственным секретарём, говорит о том, что США нужна сильная Россия.

«Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, потому мы считаем, что это в интересах всего мира, чтобы Россия была сильной, полноправной, процветающей, стабильной», — говорит Клинтон в этом интервью восьмилетней давности.

«Узнают ли об этом демократы и фейковые СМИ? Это классика!», — вопрошает Трамп.

Напомним, что в ходе президентской предвыборной кампании в США в 2016 году Клинтон, будучи кандидатом от Демократической партии обвинила своего конкурента республиканца Трампа в связях с Россией.

Эти обвинения демократы смогли конвертировать после победы Трампа на выборах в ряд официальных расследований, с помощью которых они осуществляют давление на Белый дом.

Трамп недавно предположил, что на самом деле это Клинтон вступила в сговор с Россией в период избирательной кампании в США в 2016 году.