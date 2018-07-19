Эстония, 19 июля, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Работники полиции и пограничной службы Эстонии поймали и выдворили из страны четырех украинских гастарбайтеров, сообщило 19 июля агентство УНН.

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Нелегалы были найдены на одной из строек возле города Раквере.

«Мужчинам назначен штраф, составлено предписание покинуть Эстонию, и установлен запрет на въезд в страну на три года», — сообщает издание.

Напомним, в Чехии три украинских гастарбайтера травмировались на стройке в центре Праги. Двое из них оказались в больнице, один мужчина находится в тяжелом состоянии.

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