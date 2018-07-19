Москва, 19 июля, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров вошёл в список самых влиятельных людей до 40 лет в бизнесе (40 Under 40) по версии американского журнала Fortune.

TechCrunch Павел Дуров

33-летний Павел Дуров попал в ежегодный рейтинг издания впервые и занял в нём 25-ю строчку.

«Его называли «русским Марком Цукербергом», но пришло время отбросить этот эпитет и признать собственные достижения Дурова», — отмечают составители рейтинга.

Первые места в рейтинге заняли создатель Instagram Кевин Систром, основатель Facebook Марк Цукерберг и сооснователи сервиса заказа такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер.

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