Париж, 19 июля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Карикатура на президента Франции Эммануэля Макрона стала лицом очередного скандально известного журнала Charlie Hebdo. Картинка опубликована в Twitter издания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарли

На обложке номера — команда сборной Франции, состоящая из девяти одинаковых персонажей с лицом Макрона. У каждого «Макрона» свой номер на майке и своя фамилия, претерпевшая изменения.

Напомним, французы победили в ЧМ-2018. Макрон приехал в Москву на финальную игру, а 16 июля тепло принял победителей в Елисейском дворце.