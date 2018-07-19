Вашингтон, 19 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Новое заседание федерального окружного суда Вашингтона по делу арестованной российской гражданки Марии Бутиной перенесено с 24 на 25 июля. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы суда.

(сс) succo Суд

Напомним, ранее сообщалось, что следующее заседание суда по делу Бутиной пройдёт 24 июля. Накануне суд постановил поместить Бутину под арест как минимум до вынесения приговора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США правоохранительные органы задержали, а суд затем арестовал гражданку России Марию Бутину. Задержание произошло непосредственно перед началом российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки.

Бутина обвиняется в шпионаже.