Киев, 19 июля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Все годы украинской независимости идет возрождение Украинской народной республики, заявил президент Украины Петр Порошенко 17 июля в эфире передачи «Свобода слова».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Мы начали возрождать украинское государство в 90-м году. Начали возрождать, потому что оно исчезло сто лет назад и для меня это чрезвычайно важное событие. Почему начали возрождать? Потому что львиная часть составляющих нашей независимости была сформирована за последние четыре года», — подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что признаками возрождения УНР стала тотальная дерусификация теле‑ и радиоэфира, а также реформирование украинской армии в целях ведения войны против Донбасса.

Напомним, Украинская народная республика — это марионеточное государство, созданное немцами во время Первой Мировой войны на части территорий бывшей Российской империи.

Идея преемственности Украины от УНР, а не от УССР поднималась на высочайшем уровне еще в 1992 году. Тогда последний «президент УНР» эмигрант Микола Плавьюк вручил «символы власти» первому президенту Украины Леониду Кравчуку, а затем сложил свои «полномочия».

Отметим, что Донецко-Криворожская республика никогда не находилась в составе УНР, поэтому отказ Украины от советского наследия чревато окончательным распадом страны.

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