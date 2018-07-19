Киев, 19 июля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Первым энергоблоком, работающим только на топливных сборках американской компании Westinghouse, стал третий блок Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС), сообщили 19 июля в пресс-службе компании «Энергоатом».

Иван Шилов ИА REGNUM

Сегодня, 19 июля, на Южно-Украинской АЭС состоялось заседание специального штаба, занимающегося замещением российского топлива американским. В нем, помимо представителей украинской стороны, приняли участие представители посольства США на Украине, министерства энергетики США, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США, компании Westinghouse.

Президент «Энергоатома» Юрий Недашковский заявил:

«Украина сейчас — единственная страна, использующая альтернативные поставки ядерного топлива для спроектированных в бывшем Советском Союзе реакторов типа ВВЭР-1000».

Вице-президент и управляющий директор компании Westinghouse в Северной Европе Азиз Даг отметил, что именно на Южно-Украинской АЭС в 2005 году начались первые эксперименты с топливом от Westinghouse.

«Тепловыделяющие сборки Westinghouse работают в активных зонах шести из пятнадцати атомных реакторов Украины. Мы гордимся, что Южно-Украинская станция, эксплуатирующая топливные сборки Westinghouse на протяжении 13 лет, была первой в очень важном для энергетической безопасности государства проекте», — рассказал генеральный директор ЮУАЭС Владимир Лисниченко.

Напомним, компания Westinghouse не только намерена вытеснить российское ядерное топливо, но и «разогнать» украинские атомные станции:

«Из украинских энергоблоков можно получить больше электричества. Компания считает, что благодаря незначительным модификациям контрольных систем реактора можно достичь повышения мощности на 5−10%, и это не предел», — считает вице-президент Westinghouse Азиз Даг.

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