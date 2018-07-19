Москва, 19 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля подписал указ «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при президенте». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В соответствии с указом упразднены совет при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России, совет по развитию финансового рынка и экономический совет при президенте.

Кроме этого, упразднена комиссия при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

Этим же указом глава государства преобразовал совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в совет по стратегическому развитию и национальным проектам.