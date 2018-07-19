Челябинск, 19 июля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Челябинске задержан заместитель министра экономического развития области. Об этом сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка. Коррупция

По информации изданий, задержание было произведено 19 июля. Якобы был задержан Антон Бахаев.

В региональном управлении ФСБ информацию комментировать не стали. При этом отметили, что расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, а в министерстве прошли следственные мероприятия.

В правительстве региона информацию пока не комментируют. Впрочем, источники ИА REGNUM подтверждают: задержание действительно произведено.