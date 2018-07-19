Киев, 19 июля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. На Украине Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Соответствующее постановление Херсонского городского суда опубликовано сегодня, 19 июля, в Едином реестре судебных решений Украины.

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В постановлении сказано, что суд арестовал квартиру площадью 71,6 квадратного метра, гараж-эллинг общей площадью 67,9 квадратного метра, легковой автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.

Защита Вышинского может подать апелляцию на данное постановление в Херсонский областной суд.

Напомним, украинские власти обвиняют Вышинского в государственной измене только на основании того, что он честно выполнял свою журналистскую работу. Никаких реальных доказательств обвинений против Вышинского не существует.

Российские власти требуют от Киева немедленно освободить Вышинского.