Махачкала, 19 июля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Кавказ — регион, где в силу высокой рождаемости много молодежи. Этот факт требует проведения большой работы за умы молодежи, чтобы не допустить влияния на нее религиозных экстремистов и террористов. Такую задачу поставил полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

SKFO.gov.ru Александр Матовников

На встрече с представителями различных религиозных конфессий, которая состоялась 19 июля в Дагестане, он выслушал мнение религиозных лидеров по поводу перспектив развития межконфессиональных и межнациональных отношений. Полпред призвал к системной работе с молодежью в семьях, храмах, мечетях, синагогах — там, где формируется сознание подрастающего поколения.

«Сейчас мы живем в определенной обстановке, когда различного рода лжеистинные религиозные деятели, представители террористических групп пытаются влиять на нашу молодежь, чтобы направить ее по неправильному пути. Нельзя жить в вакууме, потому что он всегда заполняется различной информацией. Поэтому ваша роль очень важна», — приводит слова Матовникова РИА «Дагестан».

Полпред президента в СКФО Александр Матовников пообещал усилить работу аппарата полпредства в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений.