Севастополь, 19 июля, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Увольнение по коррупционной составляющей — одна из наиболее эффективных мер борьбы с нечистыми на руку чиновниками. Об этом на очередном заседании правительства города-героя 19 июля заявил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук, представляя проект документа о создании реестра уволенных в связи с утратой доверия должностных лиц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Фактически после увольнения для таких людей двери на госслужбу закрыты. Это распоряжение определяет должностное лицо, ответственное за включение в федеральный реестр сведений о лицах, к которым применена данная мера ответственности», — отметил директор департамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что за минувшие пять месяцев 2018 года в производстве крымского подразделения СКР находилось более 1,6 тысячи уголовных дел, а у их севастопольских коллег порядка 400.