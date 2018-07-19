Киев, 19 июля, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина показывает, что Киев может рассчитывать только на свои силы в вопросе возвращения части Донбасса. Об этом Шкиряк заявил 19 июля в эфире телеканала «Прямой», комментирую встречу президентов в Хельсинки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

«После последней встречи Трампа и Путина, очень сомнительной по своему содержанию, мы должны рассчитывать на самих себя. Это значит, что главной движущей силой урегулирования любого конфликта является укрепление украинской государственности как экономически, так и укрепление наших вооруженных сил… Россия просто так не уйдет из Донбасса. Любые предложения Путина по урегулированию ситуации являются неприемлемыми, как и его предложение, чтобы миротворцы работали бодигардами миссии ОБСЕ. Это смешно и не выдерживает никакой критики», — сказал Шкиряк.

По его словам, сегодня Минские соглашения «мертвы», поскольку «Российская Федерация «не выполнила ни одного пункта» договора». При этом Шкиряк признал, что реализация плана требует «понимания самого Путина».

«Мы предлагаем стратегию малых шагов, которая при поддержке наших международных партнеров и всего мирового сообщества даст возможность поэтапно освобождать эту территорию и устанавливать там украинскую власть… Когда мы говорим о поэтапной деоккупации, мы рассчитываем делать это при четкой поддержке международных партнеров и при понимании самого Путина, что с этой территории он уходит», — добавил Шкиряк.

Он считает, что для активизации процесса деоккупации Донбасса потребуется от 2 до 3 тыс миротворцев.

«Сейчас мы говорим о двух районах — Горловка и Новоазовский район. В свое время обсуждали ввод полицейской миссии ОБСЕ… Сегодня речь идет о 40−50 тыс миротворцев ООН, которые смогут контролировать всю территорию. Вы верите, что сюда придет 50 тыс миротворцев? Нет. А в два района Донецкой области — Горловку и Новоазовский район 2−3 тыс миротворцев зайдут, чтобы контролировать территорию, чтобы дать возможность украинским пограничникам взять под контроль этот периметр. После этого будут заходить подразделения и органы нашей государственной власти. Это вполне возможно. Мы говорим о базовом плане, который даст возможность хотя бы начать этот процесс», — рассказал Шкиряк.

Советник главы МВД также проинформировал, что украинские силовики уже «готовятся» к военной операции на Донбассе.

«Министерство внутренних дел постоянно готовится, чтобы заходить на оккупированную территорию в контексте плана деоккупации и устанавливать там украинскую государственную власть. Наш план нормально воспринимается нашими международными партнерами, его приняли к обсуждению», — подытожил Шкиряк.

Как сообщалось, ранее глава МВД Арсен Аваков отметил неспособность Украины сразу реинтегрировать всю неподконтрольную правительству часть Донбасса. Свой план он назвал «тактикой мелких шагов, которым аплодируют все». В частности Аваков считает, что сначала миротворцы войдут в отдельный город или район.

Они передадут украинским пограничникам контроль над границей с отдельными регионами Донбасса. После этого на территорию должны зайти органы украинской юстиции, а затем в населенном пункте проводятся выборы, чтобы сформировать переходную администрацию.

Глава МВД отметил, что после этого следует принять законы об амнистии и коллаборантах. В последующем такую процедуру Аваков предлагает повторять в следующих районах.

Напомним, ранее президент РФ заявил, что договорился с Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины.